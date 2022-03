LIVE. Beide ploegen houden elkaar voorlopig in evenwicht, hopen op beterschap in tweede helft

Champions League Juventus blameert zich tegen efficiënt Villarreal en is met schaamrood op de wangen uitgescha­keld

Een penalty en twee corners. Meer had Villarreal niet nodig om te gaan winnen op Juventus. Hoewel de Italiaanse grootmacht in de eerste helft goede kansen bij elkaar voetbalde, kon Juve in de tweede helft nooit dreigen. De Oude Dame strandt opnieuw in de achtste finales. Emery bewijst dan weer dan hij meer is dan enkel ‘mister Europe League’.

