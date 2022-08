LIVE. Bedrijvigheid bij Anderlecht: Olsson op weg naar Denemarken, Raman mogelijk toch naar AZ - Januzaj in Sevilla - Torino drukt door voor Praet

Club Brugge “Ik zit bij een voetbal­club, niet in een gevangenis”: de metamorfo­se van Roman Yaremchuk, van gevoelige jongen naar man met smoel

“Een parking regelen, een kapper vinden, het was een opgave”. Toen Roman Yaremchuk (26) in 2017 toe kwam in Gent, had hij het moeilijk. In die mate zelfs dat hij aan zijn coach vroeg om enkel thuismatchen te spelen. Maar het keerde: de kersverse recordtransfer van Club Brugge ontwikkelde zich gaandeweg tot een man met karakter en smoel die hij vandaag de dag is. En een die nóg harder ging leven voor zijn sport, met dank aan Cristiano Ronaldo. Een schets van zijn metamorfose.

30 augustus