LIVE. Batshuayi op weg naar Nottingham - Aston Villa kondigt komst Dendoncker aan

Football Talk Football Talk. Philippe Clement en AS Monaco weer onderuit op eigen veld - Jérémy Doku staat weer aan de kant

Philippe Clement beleeft niet z'n leukste weken bij AS Monaco. De Monegasken gingen in de Ligue 1 op eigen veld met 2-4 onderuit tegen Troyes. Ook in de vorige thuismatch kreeg Monaco er vier binnen - toen in de 1-4-nederlaag tegen het Lens van Loïs Openda, die ook scoorde. Over alle competities heen konden Clement en co nu al voor de vijfde wedstrijd op rij niet winnen. Bovendien zal de pijnlijke uitschakeling door PSV in de voorrondes van de Champions League nog steeds nazinderen. In de competitie bengelt Monaco op de vijftiende plek met 5 op 15. Clement zal hopen dat het tij snel keert.

31 augustus