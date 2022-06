LIVE. “Bas Dost tekent bij FC Utrecht” - Luikse dubbelslag voor Kompany: Muleka én Bastien op weg naar Burnley

Voetbal TRANSFER­SOAPS. “Verschue­ren wilde mijn handteke­ning en begon zelfs te huilen toen ik ze niet gaf”: AA Gentspits Mido liet Anderlecht stikken

Zelfgenoegzaam verlaat Michel Verschueren het Astridpark. Even ervoor heeft hij het woord gekregen én voor de camera’s de hand gedrukt van Mido, wonderkind van achttien die zich bij AA Gent in de kijker heeft gespeeld. Handtekeningen volgen er nooit. In de vijfde aflevering van onze reeks rond ‘transferdeals die alles hadden kunnen veranderen’ blikken we terug op de dribbel van de wispelturige Egyptenaar in 2001. De dolk in het hart van Mister Michel. Een dag na de cinema op Anderlecht tekent de Egyptenaar doodleuk bij... Ajax.

