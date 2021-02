LIVE. Barella zet Inter met knappe goal op voorsprong bij Fiorentina

Football Talk Football Talk. Dembélé is volgende speler van Atletico die besmetting oploopt - Jonge aanvaller tekent tot 2022 bij Beerschot

4 februari Tigres heeft zich donderdag op het WK voor clubs in Qatar geplaatst voor de halve finales. De CONCACAF-kampioen uit Mexico klopte in de kwartfinales in Ar Rayyan het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai, de Aziatische laureaat, met 2-1. In de halve finales wacht Palmeiras.