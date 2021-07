LIVE. Barella treft meteen de paal, maar wordt afgevlagd voor buitenspel

Vlaamse e-sportspre­sen­ta­tri­ce krijgt haatbood­schap­pen na pastagrap­je over match van Rode Duivels

5 juli Hoe het hart van een Italiaan zo snel mogelijk doen bloeden? Door pasta in tweeën te breken en er dan nog een flinke lading frieten met mayonaise bovenop te gooien, natuurlijk. Eefje Depoortere lanceerde het grappige filmpje op TikTok in aanloop naar de EK-clash met de Rode Duivels. Dat er zo’n heisa over zou ontstaan, had ‘s werelds populairste presentatrice van e-sportswedstrijden nooit zien aankomen.