LIVE. Barcelona heeft met Leeds akkoord over komst van Braziliaan Raphinha

Buitenlands voetbal Transfer Axel Witsel naar Atlético helemaal rond: “Carrasco heeft me een beetje gepusht”

Wat al een tijdje in de lucht hing, is sinds woensdag officieel: Rode Duivel Axel Witsel vervolgt zijn carrière bij Atlético Madrid en wordt ploegmaat van Yannick Carrasco in de Spaanse hoofdstad. Hij zette zijn krabbel onder een eenjarig contract in het Estadio Wanda Metropolitano. Hij maakt de overstap van Borussia Dortmund, waar zijn aflopende contract niet verlengd werd. De inmiddels 33-jarige middenvelder, die ook centraal in de verdediging uit de voeten kan, moet de troepen van Diego Simeone de nodige ervaring en ook evenwicht bijbrengen.

6 juli