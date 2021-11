LIVE BALLON D’OR. Messi wint zijn zevende Gouden Bal!

VOETBAL BEKER VAN BELGIË Michiel Jonckheere en Karim Belhocine blikken vooruit op bekermatch tegen KV Oostende: “Voor een ploeg als Kortrijk is de beker de enige kans op een prijs”

KV Kortrijk neemt het woensdagavond in de achtste finales van de Croky Cup op tegen KV Oostende. Een speciale wedstrijd voor Michiel Jonckheere, want de middenvelder was er tot voor kort actief. Ook voor T1 Karim Belhocine is het een belangrijke partij. Hij wil maar wat graag ver geraken in de beker.

16:35