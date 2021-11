LIVE BALLON D’OR. Lukaku eindigt 12de

Belgisch voetbal Marco van Basten stelt zich in Nederland­se talkshow vragen bij manier van vieren Noa Lang: “Dat is niet goed”

Noa Lang (22) was gisteren nog eens van goudwaarde voor Club Brugge met een doelpunt en een assist in de topper tegen Racing Genk. Ook in Nederland hebben ze het gezien, al was tv-analist Marco van Basten niet zo positief over de manier waarop Lang z'n goal vierde.

7:20