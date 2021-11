LIVE BALLON D’OR. Kevin De Bruyne knap achtste, Ronaldo pas zesde

Anderlecht Refaelov bewijst ongelijk van Kompany, maar denkt collectief: “Héél belangrij­ke zege, voor de hele club”

Net op de avond waarin hij eindelijk nog eens zijn kans in de basis kreeg, toonde Lior Refaelov (35) zijn kwaliteiten. In een match die op slot zat, pakte de Gouden Schoen uit met die extra aanvallende klasse om het verschil te maken. Met een schicht goed voor de 0-1 vlak voor de pauze, goal waarop Anderlecht kon bouwen in het Zwarte Land. “Nu moeten we ook doorstoten in de beker (dinsdag speelt Anderlecht in Seraing voor de Cup, nvdr) en zondag tegen Zulte Waregem”, sprak de Israëli.

