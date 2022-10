LIVE BALLON D’OR. Benzema grote favoriet om Messi op te volgen - Wordt Courtois tot beste doelman gekroond?

VoetbalHet kruim van de internationale voetbalwereld verzamelt vanavond in Parijs. Daar wordt in het Théâtre du Châtelet de 66ste Ballon d’Or uitgereikt. Real-spits Karim Benzema is de grote favoriet om Lionel Messi op te volgen. Thibaut Courtois is dan weer de grootste kanshebber op de Yashin-trofee, de prijs voor de beste doelman. Alle updates en uitslagen kan u hier vandaag LIVE volgen.