LIVE. Australië herstelt het evenwicht, nadat Argentinië bal monopoliseerde in openingsfase

Argentinië ondanks penaltymis­ser Lionel Messi groepswin­naar, verliezend Polen door op basis van doelsaldo

Argentinië heeft orde op zaken gesteld en trekt als poulewinnaar naar de achtste finales tegen Australië. Messi en co wonnen hun derde groepsduel overtuigend van Polen na goals van Mac Allister en Alvarez. Messi zelf miste een penalty. De Polen stoten desondanks ook door, zij moeten daarin de wei in tegen Frankrijk. Lewandowski en co ontsnapten op basis van het doelpuntensaldo, een 1-2-zege tegen Saoedi-Arabië was voor Mexico onvoldoende om voor de achtste keer op rij de achtste finales op een WK te halen.

1 december