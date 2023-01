LIVE. Atlético-fans hangen bij wansmakelijke actie in aanloop bekerderby tegen Real een pop met shirt van Vinicius Junior op aan brug

Weer geen zege voor Parker en Club Brugge, na dramati­sche eerste helft tegen Charleroi

New game, same story. Club Brugge kon opnieuw niet winnen in de Jupiler Pro League. Het haalde een 0-2-achterstand op tegen Charleroi - zowat het enige positieve van de avond. Voor Scott Parker blijft het wachten op een eerste overwinning. Club valt mogelijk uit de top-vier, als AA Gent straks gaat winnen op Stayen.

23 januari