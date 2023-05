LIVE AS ROMA-LEVERKUSEN. Hoe doet Alonso het tegen ‘leermeester’ Mourinho?

KIJK. Sterren spotten op de rode loper: sporters en hun partners dossen zich piekfijn uit voor ‘Oscars van de Sport’

‘t Was gisteravond sterren spotten in Parijs. In de Franse hoofdstad werden de Laureus World Sports Awards, ook wel bekend als de ‘Oscars van de Sport’, uitgereikt. Het was een heus gala waar bekende sporters en hun partners zich piekfijn voor uitdosten.