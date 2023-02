LIVE. Arsenal, met Trossard in de spits, neemt het op tegen Leicester

Brian Riemer heeft veel lof voor Yari Verschae­ren: “Hij is onze Modric”

To be continued, dat Europese avontuur van Anderlecht. Na strafschoppen plaatste paars-wit zich voor de 1/8ste finales van de Conference League. “Ik wil een klepper of een haalbare kaart”, klinkt het bij Brian Riemer.