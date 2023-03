LIVE ARSENAL-EVERTON. Trossard verschijnt opnieuw aan de aftrap, ook Onana tussen de lijnen

Onderzoek naar verkrach­ting door PSG-ster Hakimi: "Partner en kinderen in Dubai terwijl hij 24-jarige vrouw thuis uitnodigde”

Er loopt een onderzoek naar verkrachting door Marokkaans international Achraf Hakimi (24), rechtsachter bij Paris Saint-Germain. Een jonge vrouw (24) deed afgelopen weekend melding van de feiten bij de politie, maar diende naar verluidt geen klacht in. Het Openbaar Ministerie nam de zaak toch in behandeling. De feiten zouden hebben plaatsgevonden bij de verdediger thuis in Boulogne-Billancourt. De vrouw kon zich bevrijden en ontsnappen.