LIVE. Antwerp wil Nederlands international Guus Til - Genk dicht bij Kortrijk-aanvaller Selemani

Red Flames Een vervelende nederlaag: Red Flames gaan met kleinste verschil ten onder tegen Oostenrijk

Als de Red Flames in Engeland in de kwartfinale willen geraken, is vooral het matchbegin een werkpunt. Al lukt het via hypnose, dat moet anders. De wedstrijd tegen Oostenrijk was de tweede nederlaag van de voorbereiding. Zeker vervelend.

26 juni