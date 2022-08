LIVE. Antwerp dreigt als eerste: Ekkelenkamp trapt mooie kans naast, Frey haalt goed uit vanop afstand

Voetbal Ryan Giggs bekent voor rechter in relaties geregeld ontrouw te zijn en zegt dat kopstoot “niet zo bedoeld” was

Ryan Giggs ontkent dat hij ooit geweld heeft gebruikt tegen vrouwen. De voormalige topvoetballer (48) zei dat in de rechtbank van Manchester, waar hij zich moet verantwoorden voor aanklachten van huiselijk geweld die zijn ingediend door zijn ex-partner Kate Greville (36) en haar zus Emma (26). Giggs bekende tijdens de zitting wel dat hij meerdere malen vreemd was gegaan gedurende de relatie met zijn ex, waarvoor zij uit haar huwelijk was gestapt. “Ik ben van nature een flirter.”

17 augustus