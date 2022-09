LIVE. Anderlecht neemt een slappe start tegen Silkeborg, dat meteen een paar keer gevaarlijk is.

Buitenlands voetbal Ex-speler Manchester United Ryan Giggs opnieuw voor de rechter voor huiselijk geweld

Voormalig sterspeler van Manchester United Ryan Giggs zal volgend jaar in Engeland opnieuw terechtstaan voor klachten van huiselijk geweld, nadat de jury in een eerste proces het niet eens was geworden over de uitspraak. Dat heeft een rechter vandaag bekendgemaakt.

7 september