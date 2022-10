LIVE. Anderlecht met Vertonghen naar Londen, Refaelov en Ashimeru ontbreken wegens ziekte

Premier League Erling Haaland onthult bizar ‘Hannibal Lec­ter-di­eet’ van hart en lever: “Goed voor mijn lichaam”

Geen steak of gehakt wanneer Erling Braut Haaland naar de slager gaat. Dan komt de Noorse geweldenaar, zaterdag al goed voor zijn twintigste goal in dertien matchen als spits van Manchester City, terug met het hart en de lever van de koe. In de documentaire ‘Haaland: The Big Decision’ onthult de machtsmens enkele van zijn aparte eet- en leefgewoonten.

