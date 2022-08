LIVE. Anderlecht komt net niet langszij: Silva ziet poging alsnog afgeblokt, Young Boys-verdediger ontsnapt aan rood

Belgisch voetbal Belgische voetbal­clubs houden met torenhoge energiefac­tu­ren hart vast voor winter: “We doen al zóveel, toch heb ik schrik dat einde nog niet in zicht is”

“We houden ons hart vast voor de winter.” Niet alleen in het doorsnee Vlaams gezin, maar ook bij onze voetbalclubs slikken ze bij het zien van de maandelijkse energiefactuur. Verdubbeling, verdriedubbeling: het is geen uitzondering. En dus zetten ze alle zeilen bij om de kosten te laten zakken. Welke maatregelen zijn er al? En welke willen sommige in sneltempo realiseren?

