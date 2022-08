LIVE. Anderlecht haalt Barça-linksback N'Diaye

Champions League Waarom PSV voorzich­tig omspringt met Johan Bakayoko: “Bakkali was na één match al Cruijff, zo snel moet je niet gaan”

PSV hoopt zich vanavond tegen Rangers FC te verzekeren van een Champions League-ticket. Het rekent daarvoor op Johan Bakayoko (19), het Belgische toptalent van de Eindhovenaren voor wie de ‘wat goed is komt snel’-stelling niet per se opgaat. “Zijn voordeel is dat Van Nistelrooy hem heel goed kent.”

24 augustus