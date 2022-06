LIVE. Anderlecht denkt aan jonge spits van Inter - Club dicht bij oplossing voor Maouassa

Voetbal Football Talk. Felice Mazzu betaalt 4 weken opzeg aan Union

Sinds vandaag is Felice Mazzu dus ook officieel in dienst als trainer van Anderlecht. Omdat er nog geen schikking getroffen is tussen Union en RSCA heeft Mazzu zijn vorige club ervan op de hoogte gebracht dat hij de resterende vier weken van zijn opzeg niet zal presteren. Concreet betekent dat dus dat hij Union een opzegvergoeding moet betalen die overeenkomt met één maandloon. Hoeveel die som exact bedraagt, is niet bekend, maar in elk geval is die een pak minder dan de 250.000 euro die Anderlecht aanvankelijk bereid was om te betalen aan Union. (KDZ)

20 juni