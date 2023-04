LIVE ANDERLECHT-AZ. Dubbele voorsprong voor paars-wit! Ashimeru werkt assist van Amuzu prachtig af, AZ hangt in de touwen

“Een tactische keuze”: Pep Guardiola verklaart wissel misnoegde De Bruyne, City telt Bayern München al in heenwed­strijd uit

Manchester City staat met anderhalf been in de halve finales van de Champions League. ‘The Citizens’ wonnen de heenmatch in het Etihad Stadium met 3-0 van Bayern München. Erling Haaland was goed voor een goal en een assist. Kevin De Bruyne maakte een lelijke schuiver en werd kort nadien gewisseld. Al was een mogelijke blessure geen oorzaak van de wissel. “We hadden verse energie nodig”, was de verklaring van trainer Pep Guardiola.