LIVE. Alles te herdoen voor Anderlecht! Young Boys komt op voorsprong nadat Delcroix zich laat aftroeven

Champions League “Niet de grootste, maar wel zeer gedegen tegenstan­ders”: Bart Verhaeghe geeft zijn visie op poule van Club

Meteen na de loting gaf Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zijn mening over de tegenstanders in de Champions League. Zijn conclusie? Niet de gróotste ploegen, maar wel “zeer gedegen” tegenstanders. “Maar we gaan, net zoals vorig jaar, voluit onze kans. We hebben heel veel goesting om een goed resultaat neer te zetten. Voor Brugge, en voor België.” Wat blauw-zwart, met deze poule in gedachte, nog zal doen op de transfermarkt? Daar wilde Verhaeghe niet op ingaan.

20:01