LIVE. Al gesproken met Simeone, vandaag medische tests: Witsel kiest voor Atlético - Krijgen we witte rook in dossier-Lukaku?

Nations League “Hij wordt gek van me”: Lang speelt zich met knappe goal in de gratie van Van Gaal, die opnieuw stevig in de clinch gaat met journalist

Noa Lang (22) heeft gisteren een visitekaartje afgegeven met oog op het WK in Qatar. De aanvaller van Club Brugge maakte een knap doelpunt tegen Wales en had zo zijn aandeel in de 3-2-zege van Oranje in Rotterdam. “Ik heb er vijf interlands op moeten wachten, maar in mijn eigen stad gebeurde het - alsof het zo moest zijn.” Lang had het ook over zijn relatie met Louis van Gaal. Die ging op de persconferentie opnieuw in de clinch met Valentijn Driessen, chef voetbal bij ‘De Telegraaf’.

15 juni