LIVE. Al gesproken met Simeone, straks medische tests: Witsel kiest voor Atlético - Inter-CEO: “Zullen komst Lukaku vandaag nog niet aankondigen”

Rode Duivels REACTIES. Alderwei­reld: “Ze kijken altijd met vergroot­glas naar verdedi­ging, maar voorin moet de bal beter worden bijgehou­den”

Een deugddoende zege voor de Rode Duivels in Polen én nog eens de nul gehouden. “Hiermee hoef je niet te piekeren op strand, met de cocktail in de hand", zo schreef onze chef voetbal Niels Poissonnier. En hij wordt daarin bijgetreden door onder meer Toby Alderweireld en Leander Dendoncker. Al had die eerste toch ook een boodschap in huis voor de aanvallers.

14 juni