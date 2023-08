LIVE AKUREYRI-CLUB. GOAL! Blauw-zwart incasseert meteen na treffer Yaremchuk tegengoal

Hier ging het etentje nog goed: bewaker denkt dat klant stiekem foto’s neemt van Messi en takelt hem zwaar toe

Een diner met Lionel Messi (36), David Beckham (48) en hun gezinnen in hun inmiddels favoriete restaurant in Miami ontspoorde helemaal toen de security een klant ervan verdacht in het geniep foto’s te nemen van de Argentijnse wereldster. De man kreeg daarbij een stevige klap in het gezicht. Messi en co. werden in het tumult en onder strikte beveiliging langs de achterdeur weggeleid.