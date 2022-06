LIVE. Ajax en Dortmund bereiken akkoord over Haller - Anderlecht rondt ook de komst van Angulo af

Time-Out Ook Ronaldo betaalt prijs duurdere bouwmateri­a­len: de megavilla waarin hij straks op pensioen gaat kost nu plots bijna 20 miljoen

Zijn ‘pensioenoptrekje' krijgt steeds meer vorm. Maar wordt wel een flink pak duurder. De steeds meer zeldzame en duurdere bouwmaterialen doen ook Cristiano Ronaldo (36) dieper in de portefeuille tasten. 20 miljoen euro in plaats van 12 - al is dat nu niet meteen een ramp voor wat zijn absolute droomvertrek moet worden in de chique Portugese badplaats Cascais, dichtbij Lissabon.

18 juni