LIVE. Aftrap gegeven! Wie wint de openingsmatch van het EK?

EK voetbal Rus­land-ex­pert meet tempera­tuur bij onze tegenstan­der: “Ze hopen op mirakel en zullen extra gedreven zijn op nationale feestdag”

12:21 Morgen is het 12 juni. Zou het toeval zijn dat net dán Rusland zijn openingsmatch op het EK, tegen België, speelt? 12 juni is namelijk ook de ‘Onafhankelijkheidsdag van het Sovjetsysteem’, of de nationale feestdag in Rusland. Meteen weet u ook waarom die Russen er nog net iets meer hun hoofd voor zullen leggen. Carolien van Nunen, Rusland-specialiste van ‘VTM Nieuws’, over hoe onze tegenstanders toeleven naar hun EK-opener.