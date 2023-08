LIVE AEK-ANTWERP (VTM2). “Belangrijkste taak is blijven voetballen”: Van Bommel kiest voor Vines en Muja

AEK-coach: "Moeilijk, maar niet onmogelijk"

Hoe kijkt AEK-coach Matías Jesús Almeyda naar de terugwedstrijd? "We hebben een heel sterke match nodig. We zijn in het nadeel, zeker omdat de grootste troef van Antwerp de snelle tegenaanval is. We mogen niet wanhopig op zoek gaan naar een treffer. Onze organisatie moet op punt staan. Onze opdracht is niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk. De steun van het publiek zal nodig zijn. We krijgen spektakel."