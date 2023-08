LIVE AEK-ANTWERP (VTM2). Antwerp moet achteruit, zonder echt iets weg te geven - ‘Great Old’ virtueel geplaatst

Na een rampstart smacht Standard naar de dollars van zijn Amerikaan­se eigenaars

De top zes is de ambitie, een 1 op 12 is de harde realiteit. Het ooit zo machtige Standard de Liège verkeert in crisis. De oorzaak is niet ver te zoeken: een gebrek aan kwaliteit. “Alsof je met een Lada een Formule 1-race denkt te winnen”, typeert een ingewijde. Hoe is het zover kunnen komen?