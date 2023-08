LIVE AEK-ANTWERP (21u, VTM2). Vincent Janssen lukt geweldige volley op afsluitende training - Gheysens en Overmars pas deze namiddag in Griekenland

KIJK. Mede dankzij dit onwaar­schijn­lijk balletje tussendoor helpt Messi Inter Miami van rode lantaarn af

Lionel Messi blijft maar scoren voor Inter Miami. Ook bij zijn debuut in de MLS was het raak - nadat hij met een héérlijk balletje tussendoor voor de pre-assist zorgde - afgelopen nacht. Inter Miami won met 0-2 bij New York Red Bulls en verliet daardoor de laatste plaats in de Amerikaanse competitie.