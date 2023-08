LIVE AEK-ANTWERP (21u, VTM2). Opstelling ‘Great Old’ bekend: Vines en Muja vervangen Ondrejka en geschorste Bataille

Een Belgische ploeg heeft nooit gewonnen met Jésus Gil Manzano als scheidsrechter. Hij floot in totaal zes matchen van een Belgische club. Enkel Anderlecht speelde gelijk als de Spanjaard ref was - 1-1 tegen Mainz in 2016. Een goal van Teodorczyk.

De fans van de Great Old arriveren in groep aan het AEK Stadium. Daar laten de veiligheidsdiensten niets aan het toeval over. De Antwerp-supporters worden zesmaal gefouilleerd en er is ook een stevige politiemacht opgetrommeld.

Hoe kijkt AEK-coach Matías Jesús Almeyda naar de terugwedstrijd? "We hebben een heel sterke match nodig. We zijn in het nadeel, zeker omdat de grootste troef van Antwerp de snelle tegenaanval is. We mogen niet wanhopig op zoek gaan naar een treffer. Onze organisatie moet op punt staan. Onze opdracht is niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk. De steun van het publiek zal nodig zijn. We krijgen spektakel."

Antwerp heeft de statistieken met zich mee. De Great Old trok in zijn Europese geschiedenis al drie keer met een 1-0-bonus naar de terugwedstrijd op verplaatsing en telkens trok het die voorsprong ook over de streep. Volgt vanavond vier op een rij?

AEK deed er alles aan om hem klaar te stomen voor de terugwedstrijd, en dat lijkt dus ook gelukt. Maar of hij effectief zal spelen, valt toch te betwijfelen, zo valt in Griekenland te horen.

Antwerp moet zich vanavond voorbij AEK Athene knokken om een plaats in de Champions League te veroveren. Slaagt de Great Old in die missie, dan gaat het morgenavond in Monaco de trommels in voor de loting van de groepfase. Een eerste blik op de mogelijke tegenstanders leert dat een ‘poule des doods’ perfect mogelijk is. Ontdek er hier alles over!

Voor Athene en Griekenland wordt het opnieuw een belangrijke test met het oog op de finale van de Conference League die in 2024 in Athene wordt gespeeld. Begin augustus werd een Griekse fan doodgestoken aan de vooravond van de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Toen was er een gevecht uitgebroken tussen AEK-fans en Kroatische supporters.

Een wel erg mooi doelpunt van Vincent Janssen op de afsluitende training gisteravond in Athene. Staat 'El Toro' ook vanavond aan het kanon voor de Great Old?

Mark van Bommel: “Een betere leerschool is er niet”

“De fans, het lawaai, eventueel wat vuurwerk... Het zal nog warmer zijn dan dertig graden.” Royal Antwerp FC en Mark van Bommel (46) staan voor de match van de eeuwige roem in Athene. “Je moet een plan hebben én dat positief kunnen veranderen.”

• Frank DEKEYSER in Athene •

“Ik wil even tussenkomen.”

Een grijns volgde bij Van Bommel. Hij wees even plagerig naar de aanwezige journalisten. “Maak er nu geen kop van boven jullie stuk: ‘We zijn met vakantie’.”

Dat zat zo. Gevraagd naar de verwachte temperaturen in Athene bij de aftrap – rond de dertig graden –, en hoe de ploeg zich daaraan kan aanpassen, zei de Nederlander. “Het is hetzelfde als je met vakantie gaat en het is daar plots zo warm. Het hoort er bij. Je moet ermee leren omgaan. Proberen te acclimatiseren. (denkt na) Het zal nog wat warmer zijn. De fans, het lawaai, eventueel wat vuurwerk. We hopen er zo snel mogelijk aan te wennen.”

Druk

Van Bommel heeft natuurlijk de nodige ervaring bij de Europese top. Was jarenlang Oranje-international, voetbalde voor onder meer Barcelona, AC Milan en Bayern München.

Won in zijn carrière zowat alles wat er te winnen viel. Hij wist hoe hij moest presteren, wat er van hem verwacht werd, met welke ingesteldheid hij op het veld moest stappen. En ook hoe hij met druk moest omgaan.

Bij Antwerp zit die ervaring er (nog) niet. “Het is mooi en behulpzaam dat ik op dat niveau gespeeld heb”, zei hij. “Hier staan er nog veel jongens aan het begin van hun carrière. Kijk naar ons middenveld van vorige week. Allemaal jonge jongens (doelt op Keita, Vermeeren en Ekkelenkamp, red.). Ze hebben het top gedaan. Zij moeten het ervaren door... te ervaren. Een betere leerschool dan dit is er niet. Ik vertel soms over wat ik heb meegemaakt. Over dingen die ik misschien minder goed gedaan heb. Ik kan ze voorbereiden. Maar ik heb geen gebruiksaanwijzing, hoor.”

Kansen

Op de vraag hoe hij de druk weghoudt óf hoe hij net de juiste dosis druk legt, antwoordde Van Bommel: “Ik bereid vaak voor wat ik ga zeggen of ik bedenk ter plaatse iets. Wat ik denk dat er op het veld gaat gebeuren. Wat de spelers kunnen verwachten. Je moet een plan klaar hebben en dat plan positief kunnen veranderen, anticiperen op dingen die kunnen gebeuren tijdens een wedstrijd. Je kan net als vorige week een rode kaart krijgen. Weet je: het is als trainer héél moeilijk om op voorhand te zeggen wat voor match het gaat worden.”

Antwerp rekent in principe opnieuw op de klasse van Vincent Janssen voorin. Op de flitsen van jongens als Ondrejka en Balikwisha. De verwachting is dat AEK vol voor de aanval zal kiezen, waardoor er offensief ruimte kan komen voor de Great Old. “Dit is de Champions League, hé. Hoeveel kansen hebben wij vorige week gehad? Ik denk eentje. En Vincent (Janssen, red.) maakte het af. Dat is zijn kwaliteit. Op dit niveau gaat het om foutjes afstraffen. Wij hebben dat uitstekend gedaan, zij hebben dat nagelaten. Of mijn jongens meer kansen moeten creëren? Nogmaals: dit is de Champions League. Dat lukt niet zomaar.”

Een knikje volgde, waarna de persconferentie werd afgerond. Van Bommel trok samen met Janssen naar de middenstip in de OPAP-Arena. Zich voorbereiden op de laatste training voor het duel met AEK.