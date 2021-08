LIVE. AA Gent ontsnapt meteen na de pauze aan de 0-3!

Voetbal Football Talk. Ook dit seizoen zullen de spelers knielen voor de aftrap in de Premier League - Kroos kampt met een vervelende blessure

3 augustus De spelers van de Premier League zullen ook dit seizoen voor de aftrap knielen als teken van solidariteit en antidiscriminatie. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen van de Premier League begint op 13 augustus. “Wij geloven dat het nu meer dan ooit belangrijk is dat we blijven knielen als symbool van onze eenheid tegen alle vormen van racisme,” klonk het in een statement.