LIVE. AA Gent moet Cuypers missen door buikgriep, Kums heeft last aan de teen

Champions League 16 goals in 2 matchen: PSG en Benfica maken er een doelpunten­fes­ti­val van, ook Seck (ex-Ant­werp) doet mee

PSG en Benfica blijven elkaar voor geen vin lossen in groep H. De Parijzenaars wonnen in eigen huis met 7-2 ruim van Maccabi Haifa, de Portugezen bezorgden Juventus even rode oren. Na een spektakelrijke helft werd het uiteindelijke 4-3.

25 oktober