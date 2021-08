LIVE. AA Gent is de betere ploeg in de Letse hoofdstad, maar voorlopig staat het nog steeds 0-0

ANDERLECHT “Dan gaat hij naar Anderlecht... Een club in puinhoop”: Nederland­se analisten begrijpen niéts van keuze Zirkzee voor paars-wit

15:08 Dat Joshua Zirkzee (20) de nieuwe spits van Anderlecht is, valt in Nederland niet overal in goede aarde. In het praatprogramma 'ESPN NL’ halen enkele analisten stevig uit naar Zirkzee en paars-wit. “Straks vertrekt hij weer naar weet ik veel waar... Man, wat is het zo’n zonde.”