LIVE (21u). Witsel, Carrasco en Courtois aan de aftrap, Hazard op de bank in Madrileense derby

Belgisch voetbal Voetbalwe­reld rouwt om Michel Verschue­ren (91), gewezen manager van Anderlecht vredig in zijn slaap overleden

De Belgische voetbalwereld rouwt om het overlijden van Michel Verschueren, die in de nacht van dinsdag op woensdag op 91-jarige leeftijd vredig in zijn slaap overleed. Verschueren was manager van Anderlecht van 1981 tot 2003. Onder zijn leiding veroverde de recordkampioen 11 landstitels, 3 bekers en de UEFA-Cup in 1983.

14 september