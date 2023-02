LIVE (21u). Wat doet AC Milan in heenmatch tegen Tottenham?

Premier League Ook in Engeland is VAR geen onbeschre­ven blad: videoref voor twee matchen geschorst na blunder

In de Premier League was er afgelopen weekend heel wat te doen rond de VAR. Tijdens de match tussen Brighton en Crystal Palace maakte die een pijnlijke blunder door een foutieve lijn te tekenen en het doelpunt onterecht af te keuren. De VAR van dienst is zelfs twee matchen geschorst.