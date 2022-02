LIVE (21u). Vertonghen start bij Benfica en zal topschutter Haller aan banden moet leggen - Gravenberch keert terug in de basis bij Ajax

Club Brugge “Schreuder en Clement drinken uit hetzelfde glas: het halfvolle”

Eupen away, altijd lastig. “Als je niet kan voetballen, moet je vechten”, ging Club Brugge in overlevingsmodus. Of hoe het doel momenteel de middelen heiligt. Maar wie tegen Eupen één speelhelft lang onder druk komt te staan, heeft op zijn zachtst gezegd nog wat werk. Schreuder maakt zich (voorlopig?) echter niet al te veel zorgen. Brugse impressie van een weinig aangename namiddag in Ostbelgien.

21 februari