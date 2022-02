LIVE (21u). Vertonghen met Benfica tegen ex-club: “Ik kijk nog bijna elke week naar Ajax”

Jupiler Pro League KV Kortrijk vernedert rivaal Zulte Waregem en wint voor de eerste keer in 2022, wedstrijd werd even stilgelegd door wangedrag supporters

KV Kortrijk bouwde een feestje: het won de derby van Zuid-West-Vlaanderen overtuigend met 5-0 van Zulte Waregem, dat steeds dieper in de problemen geraakt. Als aanloop naar de levensbelangrijke degradatieklepper tegen Seraing is de zwaarste nederlaag van het seizoen bijzonder slecht nieuws voor het geplaagde Essevee. De bezoekende fans (voor het eerst weer toegelaten in het stadion) maakten het dan ook nog te bont met vuurpijlen, waardoor de partij nog even moest worden stilgelegd door ref Visser. KV Oostende won met het kleinste verschil van Standard.

20 februari