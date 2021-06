LIVE (21u). Twee wijzigingen achterin bij Engeland, Schotse supporters nemen Londen over

Football Talk Football Talk. Juventus en Italië rouwen om Giampiero Boniperti - Verlaat Massimo Bruno Charleroi? - Beerschot strikt nieuwe centrale verdediger

17:37 Adrien Bongiovanni (21) is in beeld bij FC Seraing, de club van zijn geboorteplaats. De aanvallende middenvelder/hangende spits mag bij AS Monaco gratis weg ondanks een contract dat nog loopt tot juni 2022. Bongiovanni werd opgeleid bij Standard, maar weerstond in 2015 niet aan de lokroep van Monaco. In het Stade Louis II kwam hij nooit aan de oppervlakte. De Monegasken leenden hem uit aan satellietclub Cercle Brugge, Béziers en FC Den Bosch. (AR)