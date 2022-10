LIVE (21u). Speler van Djurgardens genoemd in verkrachtingszaak, De Sart keert terug bij Gent

Champions League “De hele tijd zegt Charles geen woord”: er viel Jan Mulder iets op tijdens povere partij van De Ketelaere

Charles De Ketelaere ging mee kopje-onder tegen een fysiek sterker en scherper Chelsea. Amper 53% succesvolle passes bij de rust voor ‘CDK’ is een veelzeggende statistiek. Marc Degryse en Jan Mulder analyseren zijn wedstrijd. “Hij was te veel zoekende. Naar ruimtes en naar medemaats. De Ketelaere woog niet op de match en liet zich dan ook nog betrappen op te veel slordigheden. Om dat te kunnen breken, zou die gelijkmaker ideaal zijn geweest”, stelt Degryse, die ook wil aangeven dat we niet té streng mogen zijn voor de ex-Bruggeling. “Kijk naar Trossard, die ook jaar na jaar is gegroeid in Engeland. Je moet die jongens ook gewoon tijd geven.”

6:15