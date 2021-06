LIVE (21u). Schotse supporters kijken reikhalzend uit naar duel tegen Engeland

Rode Duivels Perfecte timing: net tijdens ons live interview met vrouw van Toby Alderwei­reld scoort Thorgan Hazard

17 juni Van een perfecte timing gesproken. Net toen onze journaliste en nieuwsanker Lies Vandenberghe een interview in Burcht afnam met Shani Van Mieghem, de vrouw van Toby Alderweireld, scoorde Thorgan Hazard de gelijkmaker tegen de Denen. ‘t Is te zeggen: Lies kon bij de entourage van Alderweireld uitpakken met het vrolijke nieuws dat zo meteen de goal ging vallen na die geweldige assist van De Bruyne. De livestream met een minuutje vertraging. De vreugde was er alvast niet minder om.