LIVE (21u). Lukaku kijkt Juventus in de ogen bij eerste terugkeer naar Italië

Anderlecht Kompany niet te spreken over afgekeurde goal Refaelov: “Halen we niveau competitie niet omlaag?”

26 september Vincent Kompany was niet te spreken over de afgekeurde goal van Lior Refaelov tegen KV Oostende. “Ze trekken lijnen waar ik niets meer van begrijp, hoor. De Belgische competitie is een mooi product. Waarom investeert men niet in 3D-technologie om de buitenspelfases beter in te schatten? Nu raden we maar. Halen we op deze manier niet het niveau van onze competitie naar beneden?” Bekijk in bovenstaande video de volledige nabeschouwing van Kompany.