LIVE (21u). Dwingt Kompany vandaag met Burnley al promotie naar Premier League af? “Nooit verwacht nú al te promoveren”

KIJK. Ongezien: Mexicaanse ref verkoopt speler kniestoot in edele delen, maar slachtof­fer toont zich opvallend mild

In de Mexicaanse voetbalcompetitie is de topper van zondag tussen Club América en León helemaal uit de hand gelopen. De hoofdrol was voor scheidsrechter Fernando Hernandez. Nadat hij een betwistbaar doelpunt goedkeurde, deelde hij een kniestoot in de edele delen uit aan León-speler Lucas Romero.