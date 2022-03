LIVE (21u). De Bruyne gaat met Man City op bezoek bij het Crystal Palace van Benteke

Antwerp IN BEELD. Nainggolan deelt nog handteke­nin­gen uit, rest van Ant­werp-spe­lers verlaat na nederlaag snel Bosuil

Van hoerastemming was er geen sprake, bij de terugkeer van de spelers van Antwerp op de Bosuil. ‘The Great Old’ verloor met 2-1 op Anderlecht en zo zullen de mannen van Brian Priske nog alle zeilen moeten bijzetten om dat ticket voor play-off 1 veilig te stellen. Het gros van de spelers trok meteen naar huis, enkel Radja Nainggolan en Michael Frey deelden nog enkele handtekeningen uit. Maar of dat helemaal van harte was...

