LIVE (21u). De Bruyne gaat met Man City op bezoek bij het Crystal Palace van Benteke - Verslikken ze zich weer in ‘The Eagles’?

JUPILER PRO LEAGUE De sleutel ligt bij Tarik: AA Gent verwacht heroptre­den Tissoudali tegen zijn ex-club Beerschot

Als AA Gent één ding geleerd heeft in Thessaloniki, dan is het wel dat het geen echt alternatief heeft voor de dribbels en de groeiende efficiëntie van Tarik Tissoudali. De 28-jarige Amsterdammer heeft de sleutels in handen om de Buffalo’s weer op de rails in een week met duels tegen Beerschot, PAOK en Anderlecht.

13 maart