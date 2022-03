LIVE (20u45). Zet koploper Union ook KV Oostende opzij?

Champions League Dodelijk Chelsea, met Lukaku in bijrol, kent geen problemen met Lille en plaatst zich voor kwartfina­le

2-0 in de heenwedstrijd, 1-2 in de terugwedstrijd. Chelsea plaatst zich met sprekend gemak voor de kwartfinales van de Champions League. Over twee wedstrijden heen kwamen de titelverdedigers eigenlijk nooit in de problemen. Lukaku kreeg nog 20 minuten, maar kon geen potten breken. In de andere wedstrijd van vanavond verloor Juventus met 0-3 van Villarreal. ‘De Oude Dame’ mag zo een kruis maken over hun Champions League-ambities.

16 maart