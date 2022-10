LIVE (20u45). Verschijnt Romelu Lukaku aan de aftrap tegen Sampdoria?

Champions League Al drie (eigenlijk vier) gestopte penalty’s en een assist: is Diogo Costa dé CL-revelatie tot dusver?

Dat FC Porto zich net als Club Brugge plaatste voor de volgende ronde van de Champions League, is niet in het minst de verdienste van doelman Diogo Costa. De 23-jarige Portugees, die roots heeft in Zweden, stopte gisteren strafschoppen van Hans Vanaken en Noa Lang, waardoor hij nu al aan vier (al zijn dat er officieel maar drie, gezien het gisteren om een hernomen exemplaar ging) gestopte elfmeters zit in de campagne. Sinds het 0-4-oplawaai dat Club de Portugezen verkocht in Porto, hield Costa drie wedstrijden op rij zijn netten schoon en bovendien was hij in de 0-3-zege uit bij Bayer Leverkusen ook al goed voor een assist. Is er ook iets wat hij níet kan?

28 oktober